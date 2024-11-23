'Faiz' karşılığında senetle borç: Batman'da 'tefecilik' yapan şüpheli tutuklandı
Batman'da tefecilik yaptığı belirlenen zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte tefecilik yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, faiz karşılığında senetle borç para veren ve borcun ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
BİRÇOK NOT KAĞIDI ELE GEÇİRLDİ
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 12 kişi adına düzenlenmiş 27 senet ve çok miktarda para alım bilgilerinin bulunduğu not kağıdı ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: #batman #Tefecilik
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