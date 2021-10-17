Faizden gelen rektörlüğe gitmiş
Ordu’da 2015 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olan Ali Akdoğan’ın rektörlüğünü yaptığı Ordu Üniversitesi’nde, rektörlüğün temsil ve ağırlama harcamalarını karşılamak için özel bir birim kurulduğu ortaya çıktı.
AKP’den aday adayı olan ancak vekilliğe aday gösterilmeyen Akdoğan’ın 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Ordu Üniversitesi rektörlüğüne atanması “liyakat” tartışmalarına sebep olmuştu.
Sayıştay’ın Ordu Üniversitesi 2020 yılı denetim raporuna göre, Akdoğan’ın rektörlüğünü yaptığı okulda “Rektörlük Birimi” adında özel bir birim kuruldu. Bu birim, rektörlüğün temsil ve ağırlama harcamaları için kullanıldı. Rapora göre birimin geliri, üniversitedeki diğer birimlerin elde ettiği faizlerle sağlandı. Raporda bu durum, “Söz konusu birimin herhangi bir faaliyeti bulunmamasına rağmen diğer birimlerin mevduat faiz gelirleri ile döner sermaye üzerinden ürettikleri mal, hizmet gibi faaliyetlerin gelirlerinin bu birime gelir olarak kaydedildiği ve birimin bunu rektörlüğün temsil ve ağırlama harcamalarında kullandığı tespit edilmiştir” sözleriyle anlatıldı.
‘DERHAL SONLANDIRILMALI’
Üniversitenin söz konusu birimi bu yıl içerisinde kapatacağını söylediği belirtilen raporda, “Kapatılacağı ifade edilse de mevzuat hükümlerine göre döner sermaye işletme birimi kurulabilmesi için esas şart, birimin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama amaçlarına yönelik faaliyette bulunmasıdır. Üniversite Döner Sermaye İşletmesi içerisinde hiçbir faaliyeti bulunmamasına rağmen temsil, ağırlama harcaması yapılan böyle bir birimi, kurulmasının, mevzuata aykırı olduğu ve mevcut uygulamanın derhal sonlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi: AKP dipte!
- İdlib’te TSK’ye saldırı
- Başsavcıya ‘CHP’liyi gözaltına al’ mesajı
- Alevi öğretmene korkunç saldırı
- Gölge CIA Stratfor’dan çarpıcı seçim analizi
- CHP'li Başarır'dan Soylu'ya çok sert tepki
- Kağıt işçisi, telefon fiyatının sorulmasına isyan etti
- Pfizer ve BioNTech’ten yeni hamle
- 'Yeliz' benzin kuyruğunu yanlış anladı
- Drogba'dan çarpıcı Fenerbahçe itirafı!