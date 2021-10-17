Faizden gelen rektörlüğe gitmiş

17 Ekim 2021 Pazar, 02:00

AKP’den aday adayı olan ancak vekilliğe aday gösterilmeyen Akdoğan’ın 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Ordu Üniversitesi rektörlüğüne atanması “liyakat” tartışmalarına sebep olmuştu.

Sayıştay’ın Ordu Üniversitesi 2020 yılı denetim raporuna göre, Akdoğan’ın rektörlüğünü yaptığı okulda “Rektörlük Birimi” adında özel bir birim kuruldu. Bu birim, rektörlüğün temsil ve ağırlama harcamaları için kullanıldı. Rapora göre birimin geliri, üniversitedeki diğer birimlerin elde ettiği faizlerle sağlandı. Raporda bu durum, “Söz konusu birimin herhangi bir faaliyeti bulunmamasına rağmen diğer birimlerin mevduat faiz gelirleri ile döner sermaye üzerinden ürettikleri mal, hizmet gibi faaliyetlerin gelirlerinin bu birime gelir olarak kaydedildiği ve birimin bunu rektörlüğün temsil ve ağırlama harcamalarında kullandığı tespit edilmiştir” sözleriyle anlatıldı.

‘DERHAL SONLANDIRILMALI’

Üniversitenin söz konusu birimi bu yıl içerisinde kapatacağını söylediği belirtilen raporda, “Kapatılacağı ifade edilse de mevzuat hükümlerine göre döner sermaye işletme birimi kurulabilmesi için esas şart, birimin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama amaçlarına yönelik faaliyette bulunmasıdır. Üniversite Döner Sermaye İşletmesi içerisinde hiçbir faaliyeti bulunmamasına rağmen temsil, ağırlama harcaması yapılan böyle bir birimi, kurulmasının, mevzuata aykırı olduğu ve mevcut uygulamanın derhal sonlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.