Fakültenin durumu içler acısı: ‘Cerrahpaşa bize mezar olacak’
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne ait fotoğraflar, yapının ne kadar kötü durumda olduğunu gözler önüne serdi.
Türk Tabipleri Birliği’nden Dr. Tahsin Çınar sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin durumunu gözler önüne serdi.
Fotoğraflarda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kolonlarındaki betonun döküldüğü ve demirlerin ortaya çıktığı görülüyor. İstanbul’da 2019’da meydana gelen depremde binalarda çatlaklar oluştuğunu ve kolonlardan deniz kabukları çıktığını belirten Çınar, “Daha şiddetli bir deprem halinde Cerrahpaşa binaları bize mezar olabilir. Cerrahpaşa, Çapa binalarının depreme dayanıklı olmadığı raporlarla tespit edildi. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen tam bir dönüşüm sağlanmadı” dedi. Çınar, olası bir İstanbul depreminde Cerrahpaşa ve Çapa’nın konumları nedeniyle önemli birer merkez haline geleceğine dikkat çekti.
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