Falezlerde sır ölüm! Yaralı kurtarılan genç, ölen arkadaşından bahsetmedi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 15:22

Güncelleme: 30.01.2025 - 15:22

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Y.Z. adındaki genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak falezlerden düştüğünü söyledi ve yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, genç kızı bulup bota aldı. Yaralı halde Yat Limanı’na getirilen Y.Z., sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.Z.'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Y.Z.’nin kurtarılmasının ardından, saat 21.00 sıralarında Hüseyin Boran Karabulut’un arkadaşı Efe Ç., gencin babası Aydın Karabulut’u arayarak “Hüseyin’den haberiniz var mı? Arkadaşı Y.Z. ile birlikte gittikleri falezlerden düşmüş” dedi. Bunun üzerine Aydın ve Gülay Karabulut çifti, polis merkezine giderek durumu bildirdi. Oğullarına ulaşamayan aile, kendi imkanlarıyla falezlerde arama yaptı ancak herhangi bir sonuç alamadı.

CANSIZ BEDENİ 5 METRE UZAKTA BULUNDU

Sabah erken saatlerde Y.Z.’nin bulunduğu bölgeye giden deniz polisi, çevrede arama çalışması yaptı. Yapılan araştırmada, Y.Z.’nin düştüğü yerden yaklaşık 5 metre uzaklıkta, mağara benzeri bir oluşumun içinde Hüseyin Boran Karabulut’un cansız bedenine ulaşıldı. Karabulut’un cenazesi bota alınarak Yat Limanı’na getirildi ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KURTARILDIĞINDA OĞLUMDAN HİÇ BAHSETMEMİŞ"

Oğlunun ölümünü şüpheli bulan baba Aydın Karabulut, “Oğlum başarılı bir öğrenciydi. 8 Ocak’ta 18 yaşına girdi. İntihar edebileceğini düşünmüyorum. Y.Z. ile buraya geldiğini öğrendim. Sevgili olup olmadıklarını arkadaşlarına da sordum, sadece arkadaş olduklarını söylediler. 1 aydır biriyle görüştüğünü biliyorum ama kim olduğunu bilmiyorum. Y.Z. kurtarıldığında oğlumdan hiç bahsetmemiş. Neden bahsetmediğini bilmiyorum” dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.