Falezlerin bir bölümünün korumadan çıkartılmasına itiraz

Yayınlanma: 11.09.2024 - 10:18

Güncelleme: 11.09.2024 - 10:19

7 Eylül 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 8949 sayılı kararname ile Antalya ili Muratpaşa-Konyaaltı Falezleri (Konyaaltı Caddesi güneyi) Kesin Korunacak Hassas Alanı’n daraltılmış olduğu ilan edildi.

Piri Reis Caddesi hizasının batısında kalan ve Antalya'nın simgelerinden birisi olan Konyaaltı Varyant’ı da içine alan kesimin tümüyle Kesin Korunacak Hassas Alan kapsamından çıkarıldı. Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu bir açıklama yayınlayarak, bölgenin yeniden Kesin Korunacak Hassas Alan kapsamına alınmasını talep etti.

Kurul, talebinin gerekçelerini şöyle sıraladı:

FALEZLER SIRASI BÜTÜNLÜĞÜNÜN PARÇASI

Şekil 1. Antalya ili Muratpaşa-Konyaaltı Falezleri Kesin Korunacak Hassas Alanı'nda kapsam dışı bırakılan bölge Kesin Korunacak Hassas Alanı'nda kapsam dışı bırakılan bölge incelendiğinde, jeolojik, biyolojik ve kent kimliği açısından tüm özelliklerde bir süreklilik bulunduğu görülmüş olup, koruma kapsamı dışında tutulmasını haklı çıkaracak bir özel durum belirlenememiştir.

Falezlere jeolojik özelliğini katan mekanizma deniz seviyesinde dalga aşındırmasına bağlı çentik oluşumu ve sonrasında gelişen gerilme çatlakları ile blok düşmeleridir. Bu açıdan bakıldığında falezlerin geriye kalan kısmıyla aynı özellikler mevcuttur. Kaya yapısı da aynıdır

(Şekil 2). Falezlerin doğu kesiminin kesin korunacak hassas alan olmasına rağmen batısının kapsam dışına alınmasının jeolojik bir dayanağı bulunmamaktadır.

Şekil 2. Kesin Korunacak Hassas Alanı'nda kapsam dışı bırakılan bölgenin batıdan (solda) ve doğudan (sağda) görüntüsü

FALEZLER KORUNMASI GEREKEN BİYOÇEŞİTLİLİĞE SAHİP

Kapsam dışı bırakılan falez dokusu biyoçeşitlilik açısından da bir bütünün bir parçasını temsil etmektedir. Falezler Antalya'da gözlenen 238 kuş türünden 72'sinine ev sahipliği yapmaktadır. Falezlerde çok sayıda yarasa mağarası bulunmakla birlikte, bu mağaralardan en büyüğünün koruma kapsamı dışında bırakılan kesimde olduğunu özellikle vurgulamak gerekir.

Sarp traverten kayalıklar üzerinde gelişen maki ve kayalık bitki topluluklarının Küresel Ölçekte Tehlike Altında 8 takson bulunmaktadır. Bunlardan etekli çöven (Gypsophila pilulifera) ve düden çayçesi (Stachys buttleri) olarak bilinen türlerin endemic olduğu bilinmektedir. Falezler ayrıca Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından 2005 yılında hazırlanan Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı'ndan birisi olarak gösterilmiştir.

DENİZSEL BİYOÇEŞİTLİLİK KORUNMALI

Falezlerin bir diğer zenginliği ise denizel biyoçeşitliliktir. Özellikle Akdeniz foku ve caretta caretta hemen herkes tarafından bilinen nesli tükenme tehdidi altındaki canlılardır. Akdeniz Fokları, falez yapılarını kullanan hatta falez yapılarındaki mağaraları ev olarak kullanan canlılardır. Söz konusu falez kesiminde fok mağaralarının bulunduğu bilinmektedir. Kapsam dışı bırakılan falez kesimi kent kimliği açısından da önemlidir.

Varyantan falezlerin görünümü ve deniz tarafından falez panaroması dikkate alındığında bir bütünlük sunduğu açıktır. Koruma alanı dışına alınması, başka bir deyişle doğal yapının bu bölümde bozulmasına olanak tanınması, Antalya'nın en önemli simge değerlerinden birisinin zarar görmesi riskini ortaya çıkaracaktır.

Sonuç olarak: 7 Eylül 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 8949 sayılı kararname ile Antalya ili Muratpaşa-Konyaaltı Falezleri (Konyaaltı Caddesi güneyi) Kesin Korunacak Hassas Alanı'nın daraltılması kararının geri alınmasını, falez bütünlüğünü sağlayacak şekilde tüm falezlerin yeniden Kesin Korunacak Hassas Alan; olarak ilan edilmesini talep ediyoruz.