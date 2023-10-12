Falyalı cinayetinde yeni gelişme: İstenen cezalar belli oldu

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:55

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:55

Girne Çatalköy'de 8 Şubat gecesi evine giderken düzenlenen pusuda öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

HalkTV’nin haberine göre, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülmesine ilişkin İstanbul’da görülen davada mütalaa verildi.

Duruşma savcısı sanıkların iki maktul için “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.