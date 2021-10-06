Farah Zeynep Abdullah'tan çok sert Musa Orhan tepkisi

06 Ekim 2021 Çarşamba, 00:31

Batman'da, intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, oyuncu Ezgi Mola 65 günlük adli para cezasına çarptırılmıştı. Mola'ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Vicdanların tazminatla temizlenemeyeceğini vurgulayan Abdullah, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

'BUNU DA DOSYAYA EKLE AVUKAT'



Abdullah, "Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet, ee neoluyo sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. S... s....maktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle" ifadelerine yer verdi.