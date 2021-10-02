Farah Zeynep Abdullah, 'kilo' haberlerini tiye aldı: Sıkılmadınız mı?

02 Ekim 2021 Cumartesi, 10:52

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde "İnci" karakterine hayat veren, bugünlerde ise Bergen filmi üzerinde çalışan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Ünlü oyuncu kilo aldı" haberlerini tiye aldı.

Yüzünü şişman gösteren bir filtre kullanan oyuncu, yayınladığı videoda, "Bugün çok önemli bir haber okudum. Bunu hepinizle paylaşmak istiyorum. Duymayanlar da duysun. Bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum, Türkiye için özellikle... 'Farah kilo almış, Farah kilolarıyla şoke etti. Farah sen ne yaptın?' gibi başlıklar durumun ne kadar feci olduğunu gösteriyor. Sadece küçük bir şey düşündüm. Sıkılmadınız mı insanların orasından, burasından konuşmaktan? Kime ne, kimin kilosundan?" şeklinde konuştu.

BERGEN’İ OYNAYACAK

Öte yandan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından zamanlaması uymadığı için Bergen filminde yer alamayacağını açıklamıştı.

Sarıkaya'nın yoğunluğu nedeniyle rol almadığı projede Farah Zeynep Abdullah başrolü kapmıştı.