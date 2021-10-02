Farah Zeynep Abdullah, 'kilo' haberlerini tiye aldı: Sıkılmadınız mı?
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kilo aldığı yönünde yapılan haberlere sosyal medyadan yayınladığı bir video ile yanıt verdi. Filtreli bir videosunu Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, "Sıkılmadınız mı insanların orasından, burasından konuşmaktan?" dedi.
Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde "İnci"
karakterine hayat veren, bugünlerde ise Bergen filmi üzerinde çalışan oyuncu Farah
Zeynep Abdullah, "Ünlü oyuncu kilo aldı" haberlerini tiye aldı.
Yüzünü şişman gösteren bir filtre kullanan oyuncu,
yayınladığı videoda, "Bugün çok önemli bir haber okudum. Bunu hepinizle
paylaşmak istiyorum. Duymayanlar da duysun. Bütün dünya için önemli olduğunu
düşünüyorum, Türkiye için özellikle... 'Farah kilo almış, Farah kilolarıyla
şoke etti. Farah sen ne yaptın?' gibi başlıklar durumun ne kadar feci olduğunu
gösteriyor. Sadece küçük bir şey düşündüm. Sıkılmadınız mı insanların
orasından, burasından konuşmaktan? Kime ne, kimin kilosundan?" şeklinde
konuştu.
BERGEN’İ OYNAYACAK
Öte yandan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda sosyal medya
hesabından zamanlaması uymadığı için Bergen filminde yer alamayacağını
açıklamıştı.
Sarıkaya'nın yoğunluğu nedeniyle rol almadığı projede Farah Zeynep Abdullah başrolü kapmıştı.
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