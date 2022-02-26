Fark ‘sisteme’ takıldı
İktidar, yıllardır kadro vermediği sözleşmelilerin ek zammını da “teknik” nedenlerle geciktiriyor.
İktidar enflasyondaki yüksek artış gerekçesiyle memur ve memur emeklilerine ocak ayı itibarıyla yüzde 2.5 ek zam verdi. Ancak şubat sonuna gelinmesine karşın bunun sözleşmeli personele ödenmediği öğrenildi.
Bu nedenle, yetkili sendika olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı gönderen Büro Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin 25 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı ve 1 Ocak itibarıyla da yürürlüğe girdiğini anımsattı. Yazıda konuyla ilgili şu vurgu öne çıktı:
“Devlet Memurları Yasası’na tabi memurlara maaş zammı ile farkları ödenmiş olmasına rağmen 4/B’li sözleşmeli personele şubat ayının sonuna gelinmesine rağmen hâlâ yüzde 2.5 oranındaki refah payı ve maaş farkı ödenememiştir. Kurumların tahakkuk birimlerince sözleşmeli personele ilişkin sistemin açılmaması sebebiyle farkların ödenemediği ifade edilmekte olup gecikmenin Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün maaş ödeme sisteminde sözleşmeli personele ilişkin modülün açılmamasından kaynaklı olduğu belirtilmektedir.” Sendika, çalışanların yasal haklarının zamanında ödenmesi ve gecikmelerden kaynaklı mağduriyet oluşmaması için maaş ödeme sisteminde hızlıca sözleşmeli personel için giriş yapılmasına olanak sağlanmasını talep etti.
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