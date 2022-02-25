Görülmemiş zam sonrası benzin ve motorin kuyrukları

25 Şubat 2022 Cuma, 18:28

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş zam yapılırken, motorinin litre fiyatına da 1 lira 51 kuruş zam yapıldı. Benzin ve motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10'un üzerinde zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 17 liraya dayandı.

Gece yarısından geçerli olacak zammın açıklanmasının ardından İstanbul'da yurttaşlar benzin ve motorin kuyrukları oluşturdu.

POMPAYA GECE YARISI YANSIYACAK

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61, Motorinde 1,51 TL/LT, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.