Görülmemiş zam sonrası benzin ve motorin kuyrukları
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10'un üzerinde zam yapıldığını açıklamıştı. Zammın açıklanmasının ardından yurttaşlar akaryakıt istasyonlarının önünde benzin ve motorin kuyrukları oluşturdu.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş zam yapılırken, motorinin litre fiyatına da 1 lira 51 kuruş zam yapıldı. Benzin ve motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10'un üzerinde zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 17 liraya dayandı.
Gece yarısından geçerli olacak zammın açıklanmasının ardından İstanbul'da yurttaşlar benzin ve motorin kuyrukları oluşturdu.
POMPAYA GECE YARISI YANSIYACAK
EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61, Motorinde 1,51 TL/LT, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
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