Son Dakika: Benzin ve motorine dev zam
Akaryakıt ürünlerine dev zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzine 1,61 TL, motorine 1,51 TL zam yapıldı.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş zam yapılırken, motorinin litre fiyatına da 1 lira 51 kuruş zam yapıldı.
Benzin ve motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10'un üzerinde zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 17 liraya dayandı.
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, "26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 1,61, motorinde 1,51 TL/LT. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) February 25, 2022
26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 1,61
Motorinde 1,51 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Fiyat artışlarının ardından benzinin litre fiyatı Ankara’da 15,27 liradan 16,88 liraya, İstanbul’da 15,18 liradan 16,79 liraya, İzmir’de 15,29 liradan 16,90 liraya çıkacak.
Motorin fiyatları ise Ankara’da ortalama 15,46 liradan 16,97 liraya, İstanbul’da 15,39 liradan 16,90 liraya, İzmir’de 15,46 liradan 16,97 liraya çıkacak.
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