Farklı markalara ait tam 5 bin adet... Antalya'da 'kaçak güneş gözlüğü' operasyonu

Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:25

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:25

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir operasyona imza attı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, H.O.E. isimli bir şahsın yurt dışından gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın çeşitli markalara ait güneş gözlüklerini kaçak yollarla ülkeye getirdiği tespit edildi.

Şahsın iş yeri ve deposunda gerçekleştirilen aramalarda, 5 bin adet farklı markalara ait kaçak güneş gözlüğü bulundu. Ele geçirilen ürünlere el konulurken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.