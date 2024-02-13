Adı Türk takımları ile anılıyordu: Furkan Korkmaz'dan transfer açıklaması!
Adı Türk takımları ile anılan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Korkmaz, transfer iddialarına ilişkin, "Menajerim NBA'de farklı takımlarla benim adıma transfer görüşmelerimi sürdürüyor; ben de bu nedenle birkaç gün sonra ABD'ye döneceğim" ifadelerini kullandı.
NBA takımlarından Indiana Pacers'ın serbest bıraktığı Furkan Korkmaz'ın ismi Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet ve Anadolu Efes takımlarıyla anılıyordu.
Furkan Korkmaz, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
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Milli basketbolcunun açıklaması şu şekilde:
"Benimle ilgili oluşan gündeme istinaden bir açıklama yapmam gerekiyor. All-Star arasında Türkiye'ye tatil amaçlı gelmeyi daha sezon başında planlamıştım.
Kısa bir mola ve sevdiklerimle zaman geçirmek dışında herhangi bir geliş amacım yok.
Menajerim NBA'de farklı takımlarla benim adıma transfer görüşmelerimi sürdürüyor; ben de bu nedenle birkaç gün sonra ABD'ye döneceğim.
Bana gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, tüm kamuoyunun bilgisine sunarım."
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