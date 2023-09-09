Fas 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı... 15 Temmuz Şehirler Köprüsü yeşil ve kırmızıya büründü

Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 1037 kişi hayatını kaybetti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bu geceki aydınlatması kırmızı yerine Fas’ın bayrağında yer alan kırmızı ve yeşil renklerle düzenlendiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 21:27
Fas 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı... 15 Temmuz Şehirler Köprüsü yeşil ve kırmızıya büründü
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Fas’ın Marakeş kentinin El-Huz bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ölü sayısının 1037'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 721 olduğu belirtildi. 

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Dışişleri Bakanlığı, Fas'ta meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE FAS ANMASI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün aydınlatması normal zamanlarda kırmızı olarak düzenlenirken, bugün kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldığı görüldü. Aydınlatmanın Fas’ta meydana gelen deprem nedeniyle Fas’ın ulusal bayrağında yer alan kırmızı ve yeşil renkler nedeniyle olduğu düşünülüyor.


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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Fas deprem

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