Kartal'da İSKİ kanalına düşen motosikletli kurye yaralandı

İstanbul Kartal’da motosikletli kurye İSKİ’nin atık su çalışması için açtığı kanala düştü. Yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
02 Eylül 2022 Cuma, 17:57
Kartal'da İSKİ kanalına düşen motosikletli kurye yaralandı
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Uğur Mumcu Mahallesi Serçe Sokak üzerinde, 2 Eylül Cuma günü 15.30 sıralarında İSKİ’nin atık su çalışması nedeniyle kapatılan sokakta motosikletiyle kaldırımdan ilerleyen Ömer Yakup direksiyon hakimiyetini kaybetti.

4 METRE DERİNLİĞE DÜŞTÜ

Plastik bariyeri aşan motosikletli 4 metre derinliğindeki kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanala düşen kurye itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kanaldan çıkartıldı. Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.


kartal İSKİ

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