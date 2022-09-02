Kartal'da İSKİ kanalına düşen motosikletli kurye yaralandı
İstanbul Kartal’da motosikletli kurye İSKİ’nin atık su çalışması için açtığı kanala düştü. Yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Uğur Mumcu Mahallesi Serçe Sokak üzerinde, 2 Eylül Cuma günü 15.30 sıralarında İSKİ’nin atık su çalışması nedeniyle kapatılan sokakta motosikletiyle kaldırımdan ilerleyen Ömer Yakup direksiyon hakimiyetini kaybetti.
4 METRE DERİNLİĞE DÜŞTÜ
Plastik bariyeri aşan motosikletli 4 metre derinliğindeki kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kanala düşen kurye itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kanaldan çıkartıldı. Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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