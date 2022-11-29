Taksim’de yol kenarına bırakılan valiz paniğe neden oldu
İstanbul Taksim’de yol kenarına bırakılan valiz, polisi alarma geçirdi. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken yol kenarına bırakılan valiz kontrollü şekilde patlatıldı. Valizin içinden ise kıyafetler çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'nde akşam saatlerinde, yol kenarında bir valiz olduğunu gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbarı alan ekipler kısa sürede valizin olduğu yere gelerek bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi, olay yerine bomba imha uzmanı getirildi.
Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı valizin içinden kıyafet çıktı.
Kontrollü patlatmanın ardından caddede hayat normale döndü.
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