Taksim’de yol kenarına bırakılan valiz paniğe neden oldu

İstanbul Taksim’de yol kenarına bırakılan valiz, polisi alarma geçirdi. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken yol kenarına bırakılan valiz kontrollü şekilde patlatıldı. Valizin içinden ise kıyafetler çıktı.

İHA
29 Kasım 2022 Salı, 20:46
Taksim’de yol kenarına bırakılan valiz paniğe neden oldu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'nde akşam saatlerinde, yol kenarında bir valiz olduğunu gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbarı alan ekipler kısa sürede valizin olduğu yere gelerek bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi, olay yerine bomba imha uzmanı getirildi.

Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı valizin içinden kıyafet çıktı.

Kontrollü patlatmanın ardından caddede hayat normale döndü.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler