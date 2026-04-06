Fatih Altaylı, Erdoğan'ın 'geçmiş olsun' telefonu hakkında konuştu: 'Şaşırdım...'

6.04.2026 13:41:00
Haber Merkezi
Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletmesi hakkında konuştu. Altaylı, "İnsani bir şey ama şaşırdım" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mart tarihinde, beyin ameliyatı geçiren gazeteci Fatih Altaylı'yı aradı.

Altaylı'nın sağlık durumunu soran Erdoğan'ın, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi. Altaylı da Erdoğan'a bilgi vererek kendisine teşekkür etti.

"İNSANİ BİR ŞEY AMA ŞAŞIRDIM"

Altaylı, söz konusu telefon görüşmesine ilişkin ilk kez konuştu.

İzzet Çapa’nın YouTube programına katılan Fatih Altaylı, "Açık söyleyeyim şaşırdım yani sırf ben şaşırmadım herhalde. Herkes şaşırmıştır diye düşünüyorum. Ben Tayyip Bey'i çok eskiden beri tanıyorum. 30 yıldır, belki daha fazla, defalarca bir araya gelmişiz, bir sürü program yapmışız" ifadelerini kullandı.

Altaylı, Erdoğan'ın ameliyattan “Teke Tek” programının editörlüğünü yapan Özay Şendir sayesinde haberdar olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Yanında da benim eskiden beraber çalıştığım, ‘Teke Tek’in editörlüğünü yapan Özay Şendir varmış. Cumhurbaşkanı Özay Şendir’e ‘Fatih ne yapıyor?’ demiş. ‘İyi, bir ameliyat oldu’ demiş. ‘Ne ameliyatı?’ diye sormuş. ‘Beyin ameliyatı’ deyince de ‘Ara, bir geçmiş olsun diyelim’ demiş. İnsani bir şey ama şaşırdım.”

Altaylı ayrıca Erdoğan'ın telefonu sonrası kendisini aramaya çekinen başka AKP'lilerin de kendisini peş peşe aradığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, "cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla yargılanmış ve 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

6 ay cezaevinde tutulan Fatih Altaylı, 29 Aralık 2025 akşamı cezaevinden tahliye edilmişti.

Fatih Altaylı, İlber Ortaylı ile çektikleri son programı yayınladı: 'Ağlamaktan izleyemedim' Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile çekilen son programlarını yayımladı. Altaylı, "Bu sevgili dostum ile çekilen son program oldu. Ağlamaktan izleyemedim. Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı! Gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın bu sabah saatlerinde beyin ameliyatına alındığını açıkladı. Saymaz "Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kitlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı" dedi.
Fatih Altaylı ameliyata alınmıştı... 'Tümör cezaevinde olduğum dönemde büyümüş' Beynindeki tümör nedeniyle geçirdiği operasyonun başarılı geçtiğini belirten gazeteci Fatih Altaylı, cezaevi sürecinin tümörün büyümesinde etkili olmuş olabileceğini belirtti.