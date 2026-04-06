Fatih Altaylı, Erdoğan'ın 'geçmiş olsun' telefonu hakkında konuştu: 'Şaşırdım...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mart tarihinde, beyin ameliyatı geçiren gazeteci Fatih Altaylı'yı aradı.

Altaylı'nın sağlık durumunu soran Erdoğan'ın, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi. Altaylı da Erdoğan'a bilgi vererek kendisine teşekkür etti.

"İNSANİ BİR ŞEY AMA ŞAŞIRDIM"

Altaylı, söz konusu telefon görüşmesine ilişkin ilk kez konuştu.

İzzet Çapa’nın YouTube programına katılan Fatih Altaylı, "Açık söyleyeyim şaşırdım yani sırf ben şaşırmadım herhalde. Herkes şaşırmıştır diye düşünüyorum. Ben Tayyip Bey'i çok eskiden beri tanıyorum. 30 yıldır, belki daha fazla, defalarca bir araya gelmişiz, bir sürü program yapmışız" ifadelerini kullandı.

Altaylı, Erdoğan'ın ameliyattan “Teke Tek” programının editörlüğünü yapan Özay Şendir sayesinde haberdar olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Yanında da benim eskiden beraber çalıştığım, ‘Teke Tek’in editörlüğünü yapan Özay Şendir varmış. Cumhurbaşkanı Özay Şendir’e ‘Fatih ne yapıyor?’ demiş. ‘İyi, bir ameliyat oldu’ demiş. ‘Ne ameliyatı?’ diye sormuş. ‘Beyin ameliyatı’ deyince de ‘Ara, bir geçmiş olsun diyelim’ demiş. İnsani bir şey ama şaşırdım.”

Altaylı ayrıca Erdoğan'ın telefonu sonrası kendisini aramaya çekinen başka AKP'lilerin de kendisini peş peşe aradığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, "cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla yargılanmış ve 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

6 ay cezaevinde tutulan Fatih Altaylı, 29 Aralık 2025 akşamı cezaevinden tahliye edilmişti.