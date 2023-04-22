Fatih Altaylı: Otomobilimin arka camına yazdırmayı düşünüyorum

Gazeteci Fatih Altaylı, 'AKP' plakalı aracın sürücüsü ile bir taksici arasında çıkan tartışmaya gönderme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2023 - 14:01
Fatih Altaylı: Otomobilimin arka camına yazdırmayı düşünüyorum
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İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da bir taksicinin, "AKP" plakalı ve çakarlı olduğu iddia edilen aracın sürücüsü ile tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videoda taksici, çakar takarak yol kestiği iddia edilirken sürücüye , "Sen devlet misin" diye çıkıştığı görüldü.

Görüntülerin yayılmasından sonra yaptığı 'Erdoğan sayesinde' afişlerinden sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Mahir Akkoyun’dan yeni tasarım gelmişti.


Fatih Altaylı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

"OTOMOBİLİMİN ARKA CAMINA YAZDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Altaylı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Otomobilimin arka camına 'SEN DEVLET MİSİN LAN YAVŞAK' yazdırmayı düşünüyorum. Emniyet şeridinden gelen lüks araçların önünü kestiğimde nedenini anlasınlar diye."


Fatih Altaylı devlet

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