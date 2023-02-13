Depremin dünyadaki yankıları: Seçimler ertelenebilir

13 Şubat 2023 Pazartesi

Dünya medyasında Kahramanmaraş deprem felaketine devletin yanıt vermekte geciktiği ve 14 Mayıs seçimlerinin ertelenebileceği yönündeki yorumlar dikkat çekiciydi.

Yabancı medya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iktidara gelmesinin önünü açan 1999 Gölcük depremiyle 6 Şubat Maraş depremi arasında siyasi olasılıklar açısından paralellik kuruyor.

Saygın yabancı medya kuruluşlarının depremin siyasete etkilerine yönelik dikkat çeken bazı analizlerini sizin için derledim:

Economist - “Kurtarma çalışmaları devam etse bile dikkatler politikaya yönelecek. 20 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bocalayan ekonomi ve saçma mali politikaları yüzünden yüzde 50’nin üstüne çıkan enflasyon oranı nedeniyle mayıs ayında zaten onun için zorlu geçecek bir seçimle karşı karşıya. Seçmen Erdoğan’ın bu depreme yanıtını not edecek ve neden 1999 depreminin ardından bu tür bir felakete hazırlanmak için daha fazla çaba harcamadığını soracak… Erdoğan şimdi seçimleri erteleyebilir. Türkiye zaten zor bir döneme giriyordu. Levha tektoniği, durumu daha da tehlikeli hale getirdi.”

New York Times - “1999’da Türkiye’nin kuzeybatısını vuran güçlü bir deprem 17 bin kişinin ölümüne yol açmış, hükümetin beceriksizliğini ortaya koymuş ve ekonomik krize neden olmuştu. Bu çalkantı içinde genç ve karizmatik bir politikacı 2003’te başbakan olmak için halkın öfke dalgasını sürdü. O politikacı Recep Tayyip Erdoğan’dı. Şimdi Erdoğan cumhurbaşkanı olarak belki de 20 yıllık iktidarında siyasi geleceğine en büyük tehdidi teşkil eden ve geçmişte seleflerini düşüren zorlukların benzeriyle karşı karşıya.”

Reuters - “Bir Türk yetkilisi perşembe günü Türkiye’nin güneyinde yaşanan depremin yıkıcılığının mayıs ortasında yapılması planlanan seçimler için ciddi zorluklar yarattığını söyledi. Bu, yetkililerin seçimleri ertelemeyi değerlendirdiklerine yönelik ilk işaret. Depremden önceki seçim anketleri bu seçimlerin Erdoğan’ın en zor seçimleri olacağını gösteriyordu.”

Politico - “Türkiye’de yıkıcı depremin ardından ölü sayısı yükselirken ülkenin lideri için de siyasi tehlikeler artıyor. Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu felakete hazırlıksız olmakla ve devletin yerel yetkililer ve yardım kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon yapamamasından ötürü kurtarma çalışmalarının yavaşlaması konusunda açık bir dille suçluyor. Üç ay sonra 20 yıllık iktidarında en başa baş giden seçim yarışına girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a öfke büyüyor. Erdoğan’ın bu insani krizi yönetme biçimi seçim sonuçlarını etkileyebilir.”

Financial Times - “Türk Cumhurbaşkanı geçmişteki krizleri sıklıkla kontrol altına alarak kendi avantajına dönüştürdü. Ancak bazı siyasi gözlemciler bu krizin Erdoğan’ın kontrolü dışında olabileceğini söylüyor.”