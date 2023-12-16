Fatih Altaylı'dan, Hafize Gaye Erkan'ın kira 'yakınışına' yanıt

Yayınlanma: 16.12.2023 - 15:41

Güncelleme: 16.12.2023 - 15:41

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

İstanbul'daki yüksek kiralardan yakınan Erkan, İstanbul'da kiraların çok yüksek olduğunu, ev bulamadığını ve annesine taşındığını söyledi.

Söyleşide Hakan’ın kiralara yönelik sorusuna “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” cevabı verdi.

Yüksek memur rütbesindeki Erkan’ın bile annesine yerleştiren yüksek kira fiyatlarına karşı önerisi ise sosyal konutların artırılması. Erkan birden fazla evi olanlara ilişkin ‘Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı’ ifadelerini kullandı.

“10 İNSANIN BİR EVİ OLMALI”

Kira sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Erkan, "Kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" diye konuştu.

FATİH ALTAYLI’DAN O İFADELERE YANIT

Erkan'ın o ifadeleri sosyal medyada gündem olurken; söz konusu açıklamalara bir yorum da gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

X hesabından bir paylaşımda bulunan Altaylı, "Bence mesele 160 bin TL maaşı olduğu söylenen Merkez Bankası Başkanı’nın İstanbul’da kiralar pahalı demesi değil. Mesele on milyonlarca dolar birikimi olan bir uluslararası bankacının İstanbul’u pahalı bulması" ifadelerini kullandı.