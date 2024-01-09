Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırgana ilişkin yeni gelişme: Tutuklanma talebiyle sevk edildi!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:05

Güncelleme: 09.01.2024 - 17:46

Fatih Camisi'nde dün akşamki bıçaklı saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ömer Salgın İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Ö.S. hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, 2028 yılına kadar da kayıtlı av tüfeği ruhsatı olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüphelinin babası Hüseyin S. de ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. İfadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını belirten Hüseyin S., son aylarda ise işlerindeki bozulma nedeniyle kendisini dini konulara verdiğini anlattı.

Bu arada şüphelinin tek başına Bursa'dan kendi aracıyla Fatih Camisi'ne geldiği öğrenildi.

Asayiş şube müdürlüğüne götürüldüğünde hiçbir soruya cevap vermeyen, hiç konuşmayan ve sabit bir noktaya bakar durumda olan Ömer Salgın, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Okmeydanı Prof. Cemil Taşçıoğlu hastanesine kaldırılan Ömer Salgın burada tedavi altına alındı. Tüm geceyi hastanede geçiren Ömer Salgın'ın kalp tomografisinin çekildiği kan ve idrar tahlilinin yapıldığı öğrenildi. Yapılan testler sonucu Ömer Salgın'ın herhangi bir sağlık sorunun olmadığı, kanında uyuşturucu veya alkol bulunmadığı tespit edildi.

"SUSMA" HAKKINI KULLANDI

Hastanedeki tedavisi bugün öğle saatlerinde tamamlanan Ömer Salgın saat 14.00 sıralarında tekrar Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Ancak avukatı aracılığı ile ifade vermek istemediğini belirten Ömer Salgın, "Susma" hakkını kullandığı belirtildi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Fatih Camisi'nde iki kişiyi bıçaklayan Ömer Salgın tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

BİR GÜN ÖNCE KİMYAGERİ DARBETMİŞ

Bursa’dan hususi aracıyla dün sabah saatlerinde İstanbul’a geldiği saptanan Ömer S.’nin, cinayet büro amirliğindeki sorgusu sürüyor. Yapılan çalışmalarda şüphelinin ilk ikindi namazında slogan attığı ve dışarı çıkarıldığı, ikinci gelişinde ise cami İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakladığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan profiline göre, Bursa’da yaşadığı öğrenilen şüphelinin bir gün önce bir kimyageri darbettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ulaşılan bilgilere göre, şüpheli Ömer S., Fatih Camisi’ne önce ikindi namazında geldi. İddialara göre namaz sırasında "Allahu Ekber putları camiden çıkartın" diye bağıran Ömer S.’yi cami imamı Galip Usta, şüpheliye cami içerisinde bağırmamasını söyledi. Bunun üzerine şüpheli cemaat ve güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı.

Akşam saat 19.15 sıralarında tekrar camiye gelen şüpheli Ömer S., bu kez yatsı namazından önce camiye giderek namaz sonrası öğrencilere ders anlatan İmam Galip Usta’yı bıçakla saldırdı. Bu sırada cemaatten öğrenci olan Bilal Erdem araya girince o da bıçaklandı.

O sırada cami civarında bulunan Yunus ekiplerinden bir polis memuru hızla olay yerine giderek şüpheliyi yakaladı.

BURSA'DAN İSTANBUL'A

Elde edilen bilgilere göre Ömer S. 2012 yılında evlendi. Bursa’da yaşayan ve babasının yedek parça dükkanında çalışan şüpheli Ömer S., 2019 yılında boşandı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunan şüpheli 7 Ocak günü, yani cami saldırısından bir gün önce Bursa’da kimyager Samet N.’yi darbetti. Ardından İstanbul’a gelen şüpheli bu olayı gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde suç kaydı çıkan şüphelinin 2028 yılına kadar ruhsatı bulunan bir tüfeği olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ö.S. polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.