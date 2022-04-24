Ersoy Dede 'çay bardağı'yla Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Belki de yanlışlıkla girmemiştir kareye'
TRT Ana Haber sunucusu Ersoy Dede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki masasında çay bardağı bulunan fotoğrafını paylaşıp "Bilhassa görülsün istenmiştir belki.." diyerek hedef gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle CHP Genel Merkezi'nde çocukları ağırladı.
CHP liderinin makam odasında, Türkiye’nin farklı illerinden gelen çocuklarla buluştuğu anlara ait fotoğraflardan birisi ise TRT Ana Haber sunucusu Ersoy Dede'nin gözünden kaçmadı(!)
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasında bulunan ve dolu olduğu görülen bir çay bardağına dikkat çeken Dede, bu ayrıntı üzerinden CHP liderini hedef gösterdi.
Dede, Twitter hesabı üzerinden ilgili fotoğrafı paylaşıp "Belki de o çay bardağı yanlışlıkla girmemiştir kareye. Belki bir ihmal ya da unutkanlık değildir. Bilhassa görülsün istenmiştir belki.. Eskiden bazı siyasetçiler yapardı. Artık yapmıyorlar diye biliyordum ben…" diye yazdı.
İşte Dede'nin paylaşımı:
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