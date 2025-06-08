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Fatih Erbakan'dan 'Ferdi Zeyrek' paylaşımı!

Fatih Erbakan'dan 'Ferdi Zeyrek' paylaşımı!

8.06.2025 15:02:00
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Haber Merkezi
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Fatih Erbakan'dan 'Ferdi Zeyrek' paylaşımı!

YRP lideri Fatih Erbakan, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e acil şifalar dileyerek, "En kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden görevinin başına dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından, evinde elektrik akımına kapılan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ilişkin geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Erbakan'ın, geçmiş olsun mesajı şu şekilde:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşadığı elim kazanın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü üzüntüyle takip ediyoruz. Kendisine Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden görevinin başına dönmesini temenni ediyoruz." 

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