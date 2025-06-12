Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan,
partisince Haymana ilçesinde otelde düzenlenen "STK Buluşmaları"
programında yaptığı konuşmada, kamu kaynaklarının israfa, faize ve imtiyazlı iş
adamlarına aktarıldığını belirtti.
Türkiye’de 120 bin, Fransa’da 65 bin makam aracı olduğunu
bildiren Erbakan, şöyle konuştu:
"Saraylar, protokol masrafları, 3-5 maaşlı bürokratlar…
Bizim bir belediyemiz günlük 2 bin litre akaryakıt giderini gelir gelmez 300
litreye indirdi ve hiçbir hizmeti aksatmadan. Türkiye İsraf Vakfı’nın 2021
yılında yayınladığı rapora göre yıllık 1 trilyon 801 milyar lira israf
yapılıyor. Enflasyonu hesaba katarsak 2025 yılında bu rakam yaklaşık 2,5
trilyon lira olur; yani 60-70 milyar dolarlık israf. İkincisi faize gidiyor; bu
yıl 1,95 trilyon lira faiz ödenecek. Faize verilen 1,95 trilyon lira ile 10
milyon asgari ücretliye bir sene boyunca aylık 16 bin lira fazladan para
verilebilir, 1 milyon konut vatandaşa bedavadan dağıtılabilir. Bir milyon konut
demek 6 Şubat depreminin bütün yaralarının sarılması ve hatta üzerine
İstanbul’un büyük ölçüde depreme dayanıklı hale getirilebilmesi demektir. 40
bin KOBİ kurularak 1 milyon istihdam sağlanabilir ama hayır, bu para faize
gidiyor. Çiftçinin tüm borcu ödeniyor, 1 trilyon lira da artıyor bu faize
verilen parayla."
"İMTİYAZLILARA HAKSIZ KAYNAK AKTARIMINI DURDURACAĞIZ"
İktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını sıralayan
Erbakan, “Kamuda israfı önleyeceğiz. İmtiyazlılara haksız kaynak aktarımını
durduracağız. 'Milli Kaynak Paketlerini' devreye sokacağız. Denk bütçeyi
oluşturarak faiz canavarını durduracağız” ifadelerini kullandı.
Sadece ekonomik değil, ahlaki ve manevi yapının da çöktüğüne
dikkat çeken Erbakan, uyuşturucu satan torbacılarla değil, uyuşturucu
baronlarıyla mücadele edeceklerini söyledi.
"SAĞ SEÇMENE HİTAP EDEN PARTİLERLE…"
Erbakan, konuşmalarının ardından basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Bir muhabirin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet
Davutoğlu’nun “Sayın Fatih Erbakan ve parti yetkilileri ile devam eden çok
güzel ilişkilerimiz var. Bunu ayrı ayrı akan nehir kolları gibi değerlendirmek
mümkün. Mutlaka bu nehir kollarının ülkemiz ve gelecek nesiller için bir ortak
yatakta birleşmesini arzu ederiz” sözleri anımsatılarak, ittifak görüşmelerinin
olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:
“Biz Yeniden Refah Partisi olarak her an seçime hazırız. 650
bin üyemizle bizim herhangi bir baraj sorunu olmayacağına inanıyoruz,
güveniyoruz. Çünkü 520 bin üyemizle 31 Mart'ta yüzde 7 oy aldık. Bugün 677 bin
üyemiz var. Yıl sonuna bunu 1 milyon üyeye getirmek ve böylece çok daha yüksek
bir oy potansiyeline sahip olmak için çalışıyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen
seçime yönelik ittifaklara tam olarak kapımızı kapatmıyoruz. Daha güçlü bir
alternatif oluşturmak için muhafazakâr, sağ seçmene hitap eden partilerle birtakım
ittifakların olabileceğini ifade ediyoruz. Ama şu ana kadar bu yönde herhangi
bir çalışma, herhangi bir görüşme olmadı. Zaten olmaması normaldir. Çünkü
seçime daha vakit var.”
"BİR YAPTIRIM ORTAYA KONULMALI"
Madleen gemisinin İsrail tarafından durdurulması ve Gazze'ye
yardımların ulaşmamasına hükümet tarafından verilen tepkilerin sorulması
üzerine Erbakan, İsrail’in ABD ve AB’yi arkasına alarak şımarıkça davrandığını
söyledi. Erbakan, “Bir yaptırım ortaya konulmalıdır. Rahmetli Erbakan hocamız
yıllarca bunu söyledi, ‘İsrail laftan anlamaz, güçten anlar’. Bu gücün ortaya
konulabilmesi de Müslüman ülkelerin ortak hareket etmesine bağlıdır. Sadece
petrol veya doğal gazda bir yaptırım uygulanması Amerika’yı ve Avrupa’yı ve
İsrail’i de dize getirecektir. Bunun sağlanması ancak Türkiye öncülüğünde D60
projesini hayata geçirmesine bağlıdır” dedi.