Fatih Erbakan'dan 'Selahattin Demirtaş' ve 'İmralı' açıklaması!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi öncesinde basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Erbakan, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AİHM'İN KARARINA UYULMALI VE DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİ"

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin bir soru üzerine, "Sayın Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili hukuka uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. AİHM kararına uyulması ve tahliyenin gerçekleştirilmesi uygun olacaktır" dedi.

"ÇOK İSTEKLİ OLAN BAHÇELİ GÖRÜŞME YAPMALI"

Erbakan, bir başka soru üzerine Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı’ya gitmesinin uygun olmadığını ifade ettiklerini belirterek, "Çok gidilmek isteniyorsa, bu konuda çok istekli olan Sayın Bahçeli’nin görüşme yapması gerektiğini ifade etmiştik" diye konuştu.

Fatih Erbakan, “Barışa karşı mısınız, terörsüz Türkiye istemiyor musunuz" sorusuna, "DEM Parti’nin hatası, ‘Kürt kardeşlerimiz eşittir PKK ve Kürt’lerin temsilcisi eşittir Abdullah Öcalan’ anlayışıyla hareket etmesini doğru bulmuyoruz. Eşit yurttaşlık anlayışı çerçevesinde onların hak ettiği hakların kendilerine verilmesi tabii ki gerekli. Ama bu Abdullah Öcalan’ın serbest kalması veya cinayet işlemiş, terör eylemlerinde insanların serbest bırakılması anlamına gelmez bize göre" yanıtını verdi.

"ERKEN SEÇİM YAPILMASI LAZIM"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, erken seçime ilişkin de, şunları söyledi:

"Şu anda anketleri en iyi takip eden Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti kanadı. Anketlerde de kendilerini güvende hissetmiyorlar. Yüzde 26-27-28 civarında AK Parti’nin, yüzde 5-6 civarında da MHP’nin oyu çıkıyor. Dolayısıyla 50+1’i bulmaları mümkün değil. O nedenle şu anda erken seçim yapacaklarını düşünmüyorum. Yapılması lazım, Türkiye’de bir değişim olması lazım o ayrı bir konu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı’nın aday olabilmesi için 'erkenmiş' gibi bir seçim, yani 2027 sonunda bir seçim yapılabilir."