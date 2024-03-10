Fatih Erbakan’dan Erdoğan’a ‘gölge’ yanıtı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Kendi gücüyle, kendi adaylarıyla, kendi logosuyla, kendi seçim kampanyasıyla, müstakil bir şekilde seçimlere giriyoruz ve milletimizin desteğini istiyoruz. Dolayısıyla hiç kimsenin gölgesinde değil, Milli Görüş çizgisindeyiz” ifadelerini kullandı.

DHA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:32
Fatih Erbakan’dan Erdoğan’a ‘gölge’ yanıtı
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Bursa'ya gelen Fatih Erbakan, özel bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Murat Kolancı ile ilçe belediye başkan adayları da katıldı. 

Siyasi tavrının net olduğunu ve 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kimsenin gölgesi altında girmeyeceklerini söyleyen Erbakan, hiçbir ittifakta yer almadıklarının altını çizerek, "Faydalı icraatlarda, milletin hayrına olacak adımlarda da destek olduk. Bundan sonra da yine aynı tavrımıza devam edeceğiz. Muhalefetin de iktidarın da hangi partiden olursa olsun, doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyeceğiz. Doğrunun yanında duracağız. Tabii hiç kimsenin gölgesinde yürüyen bir parti değiliz. Kendi gücüyle, kendi adaylarıyla, kendi logosuyla, kendi seçim kampanyasıyla, müstakil bir şekilde seçimlere giriyoruz ve milletimizin desteğini istiyoruz. Dolayısıyla hiç kimsenin gölgesinde değil, Milli Görüş çizgisindeyiz" diye konuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada "Hiç kimsenin gölgemizde yürüyüp seçim kaybettirmesine rıza göstermeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

“ENFLASYONUN DÜŞECEĞİ FALAN YOK”

Hükümetin izlediği ekonomi politikasını da eleştiren Erbakan, "Türkiye'de ürettiğin bir ürünü, üretmek için kullandığın ham maddenin malzemesinin yüzde 82'sini ithal ediyorsun. Yerli malı, Türk malı damgası ürün, yüzde 82 oranında ithal. Dış ticaret açığı 110 milyar dolar. İthalata bağımlı ekonomide, döviz arttıkça enflasyon da patlayacak demektir. Her bahar, 'Bu bahar enflasyon düşüyor.' Her yaz, 'Bu yaz sonu enflasyon düşüyor.' Her sene, 'Bu sene sonunda enflasyon düşüyor.' Hep aynı hikayeler ama enflasyonun düşeceği falan yok. Bir kere Merkez Bankası, 'Yıl sonunda dolar 40 lira olacak' diyor. Orta vadeli programda, hükümet, 'Yıl sonunda dolar 45 lira olacak' diyor. Doların 45 lira olduğu bir ülkede enflasyon düşer mi Allah aşkına? Bu şartlarda açlık sınırı, 19 bin lirayı geçmiş. Yoksulluk sınırı, 53 bin lira olmuş. Siz emekliye 10 bin lira maaş veriyorsunuz. İşçiye 17 bin veriyorsunuz. Zaten bütün asgari ücretli ve milyonlarca emekli, açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında. Türkiye'de kaç hanenin evine ayda 53 bin liradan fazla bir gelir giriyor? Halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 44'ü de aç. Bunun göstergesi, ispatı; kredi kartı ve banka kredisi borçlarıdır" diye konuştu.


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