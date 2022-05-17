Fatih Portakal yeni basılmış paraları paylaşıp sordu: 'Döviz yeni ralliye mi hazırlanıyor?'

17 Mayıs 2022 Salı, 21:00

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Elindeki ''gıcır gıcır'' diye tabir ettiği 100 TL'lik banknotları paylaşan Portakal, yeni basıldığını belirttiği bu paraların ne için kullanılacağını sorduktan sonra, ''döviz yeni bir ralliye mi hazırlanıyor?'' diye sordu.

Portakal paylaşımında, Merkez Bankası, Saray ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi de etiketledi.

Fatih Portakal'ın ifadeleri şu şekilde:

100’lükler gıcır gıcır. İnan olsun mürekkep kokusu üzerinde! İhtiyaç olmasa basılmaz değil mi? Peki nereye gidiyor bunlar? Yoksa döviz ralliye mi hazırlanıyor yine?

Fatih Portakal'ın paylaşımı şu şekilde: