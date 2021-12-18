Fatih Portakal: 'Bunu diyenin kalbini fena kırarım!'
Akaryakıta gelen zamlar Fatih Portakal'ı isyan ettirdi: "Bunu diyenin kalbini kırarım!"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında kayıp üzerine kayıp yaşıyor. Bu durum karşısında bütün sektörlerde ciddi bir zam dalgası söz konusu oluyor. Bu durumun en net yansıması da akaryakıta gelen zamlar...
Fatih Portakal, Twtiter hesabından yaptığı açıklamayla, akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. Yeni asgari ücrete de değinen Fatih Portakal, o soruyu soracak olanları, "kalbini kırarım" diyerek uyardı.
İşte o paylaşım:
Dün gece yapılan güncellemeyle, 1 yılda mazota gelen zam %75’e (yüzde yetmişbeş) yaklaştı. Asgari ücret 4250 TL olsa ne olur? Kimileri çıkıp, “ama asgari ücretlinin zaten arabası yoktur” derse kalbini fena kırarım. Ona göre…— fatih portakal (@fatihportakal) December 18, 2021
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