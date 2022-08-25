Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ukrayna'nın bağımsızlık günü için aydınlandı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yılı dolayısıyla Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez savaştaki Ukrayna için aydınlatıldı.
Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yılı dolayısıyla köprü Ukrayna bayrağının renklerini oluşturan mavi ve sarı renklere büründü.
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