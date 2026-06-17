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Fatih'te araç içinden turistin çantasını çaldı: Şüpheli tutuklandı

Fatih'te araç içinden turistin çantasını çaldı: Şüpheli tutuklandı

17.06.2026 11:04:00
Güncellenme:
DHA
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Fatih'te araç içinden turistin çantasını çaldı: Şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde alışveriş yapan eşini otomobilde bekleyen Rumen turist Alexandru Florin Elvis'in aracından çantasını çalan şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 yaşındaki şüpheli N.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde 14 Haziran'da meydana gelen hırsızlık olayında, park halindeki aracında alışveriş yapan eşini bekleyen Rumen turist Alexandru Florin Elvis'in dalgınlığından faydalanan şüpheli, arka koltukta bulunan çantayı çaldı.

Çantanın içerisindeki para ve değerli eşyaları alan şüpheli, boş çantayı tekrar araca bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı, çevrede bulunan bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin park halindeki aracın arka kapısını açıp çantayı aldıktan sonra uzaklaştığını tespit etti.

Yapılan araştırmada olayda kullanılan aracın sahibinin N.Ç. olduğu belirlendi. Şüpheli N.Ç., 15 Haziran'da polis ekiplerince yakalandı. Gözaltındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İlgili Konular: #hırsız #turist #Fatih

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