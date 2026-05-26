Fatih'te otel yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

26.05.2026 12:46:00
Güncellenme:
DHA
Fatih Topkapı’da 4 katlı bir otelin 4’üncü katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Topkapı Mahallesi Topkapı Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin 4’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Otelden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan otelde kalan vatandaşları tahliye ederken diğer yandan yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından otel odasında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kimlik bilgilerine ulaşılan 32 yaşındaki H.E.G. isimli kişinin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme ve soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

7 işçi ölmüştü... Fabrikadaki yangına ilişkin ara karar: 3 tahliye Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin 8'i tutuklu, 1'i firari 16 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti, ara kararında Aleyna Oransal’ın konutu terk etmeme tedbiriyle olmak üzere 3 sanığın tahliyesine karar verdi.
İstinaf, Kartalkaya otel yangını davasında verilen cezaları onadı: 3 kişinin ev hapsi kaldırıldı İstinaf, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararları hukuka uygun buldu.
Düzce'de huzurevinde korkutan yangın: 54 kişi tahliye edildi Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kızılay Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde çıkan yangın paniğe yol açtı. Sistem odasında başladığı belirtilen yangının ardından huzurevinde kalan 54 kişi tahliye edilirken, yatalak yurttaşlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.