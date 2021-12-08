Fatih Tezcan'a bir hapis cezası daha
FETÖ’ye övgüleriyle tanınan ve Atatürk düşmanı açıklamalarıyla tepki çeken Fatih Tezcan'a bir ceza daha verildi.
İktidara yakınlığıyla bilinen ve daha önce Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik paylaşımı nedeniyle ceza alan Fatih Tezcan, yargılandığı bir davadan 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
TELE 1’den Ali Çadırcı’nın haberine göre; Taylan Kulaçoğlu’na hakaret eden Fatih Tezcan’ın yargılanmasına bugün devam edildi. Maltepe Açık Cezaevi’nde bulunan Fatih Tezcan’ın katılmadığı duruşmada, avukatı söz aldı. Avukat müvekkili Tezcan’ın beraatini istedi. Savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Kararda, “Sanığın hakaret eylemini alenen gerçekleştirdiği anlaşılmakla, cezasının arttırılarak 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına. Sanığın sabıkalı geçmişi nedeniyle olumsuz kişiliği ve suç işleme hususundaki eylemi dikkate alınarak indirim yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.
DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI
Tezcan, Atatürk’e yönelik “İngiliz’e hilafeti satan Yahudi” paylaşımı nedeniyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Tezcan’ın “sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği” gibi nedenlerle cezayı ertelememişti.
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