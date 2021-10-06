PTT'de daire başkanı olan Fatih Tezcan, belediye iştiraklerinde de görev alıyor

06 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

AKP’li bürokratların yüksek maaşlarının ardından şimdi de AKP’li Fatih Tezcan’ın iş hayatının skandallarla dolu olduğu ortaya çıktı. Tezcan AKP döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ayrı iştirak şirketinde görev aldı ve iki ayrı şirketten de sigortası yattı. Kamunun gözdesi haline gelen Tezcan şu an PTT Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanı. Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan “Bu ülkede milyonlarca üniversite mezunu iş bulamıyor. Birçoğu alanı dışında iş yapıyor. Bu kişilerin suçu ne” diye sordu.

Tartışma yaratan isimlerden Fatih Tezcan’ın iş hayatı dikkat çekiyor. Edinilen resmi bilgilere göre Tezcan’ın iş hayatı özetle şöyle:

Tezcan, Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUGSAŞ’ta 2014’te göreve başladı. Bu görevini sürdürürken yine aynı belediyeye bağlı fakat başka bir iştirak şirketi olan BELKO’da da 2015’in şubat ayında Tezcan’ın sigortası yatmaya başladı. Yani Tezcan’ın iki şirketten de sigortası yattı. Bu durum 2017’nin kasım ayına kadar sürdü.

Tezcan, 2017’nin kasım ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in koltuğu boşaltmasıyla görevinden ayrıldı. Tezcan bu kez 2019’un ekim ayında AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediyesi şirketi Katılım A.Ş’ye geçti. Tezcan’ın burada da sigortası yaklaşık 9 ay yattı. 2020’nin haziran ayında buradan ayrılan Tezcan bu kez PTT’ye geçti. Tezcan şu an Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanlığı görevini yürütüyor.

‘3 BİN LİRA HUZUR HAKKI’

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, Tezcan’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 iştirakinde aynı anda görevliyken Keçiören Belediyesi’nde de meclis üyeliği yaptığını belirterek “Şahinbey Belediyesi iştiraki olan Katılım İnşaat Gıda isimli şirkete de yönetici oluyor. 27 kişinin içinde listenin son sırasında, asgari ücret bin lirayken kendisi için 3 bin lira huzur hakkı belirliyor. Gaziantep’te yönetici kalmamış gibi Keçiören’de ikamet eden bu şahıs bildiğimiz 4. görevine başlıyor. Bu tarihten 23 Haziran 2020 tarihine kadar da yöneticilik görevi devam ediyor. Daha sonrasında yine Katılım A.Ş tarafından 9 ay kadar da sigortası yatırılıyor. 23 Haziran 2020’de yönetim kurulu üyeliği sonra eriyor. Sonrasında da PTT’de göreve başlıyor. Burada Şahinbey Belediye Başkanı’nın öz yeğeni olan İhsan İyibiçer’e de listenin 23. sırasından bin 250 lira huzur hakkı belirleniyor” dedi.

‘KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI’

Daha önce bu konuyla ilgili sorular sorduğunu ancak özel çalışma gerektirdiği için cevap verilmediğini belirten Kalkan, “Neden cevap veremediklerinin aslında yönetim kurulunu oluştururken yapmış oldukları özel çalışmadan kaynaklı olduğunu da böylelikle öğrenmiş olduk. Şahinbey Belediye Başkanı, yeğenini hangi vasıflara göre aldığını ve huzur hakkını neye dayanarak belirlediklerini kamuoyu ile paylaşmalıdır. Yine bunun yanında Keçiören’de ikamet eden ve orada meclis üyesi olan Fatih Tezcan isimli kişinin uzunca bir süre belediye şirketinde yer almasını ve asgari ücretin 3 katı huzur hakkı belirlemesinin gerekçelerini de kamuoyu ile paylaşmalıdır” diye konuştu.