Atatürk düşmanlığıyla bilinen Fatih Tezcan, hapis cezasına çarptırıldı

16 Kasım 2021 Salı, 04:00

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan düşmanlığıyla bilinen Fatih Tezcan, Atatürk’e yönelik “İngiliz’e hilafeti satan Yahudi” paylaşımı nedeniyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tezcan’ın “sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği” gibi nedenlerle cezayı ertelemedi.

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla bilinen Tezcan, 14 Temmuz 2016’da, sosyal medya hesabından yaptığı “‘Araplar bizi sattı’ diyen kardeşim, hadi onlar bir kez İngiliz’e uydu, sen aynı İngiliz’e hilafeti satan Yahudi’ye ‘Ulu Önderim’ diyorsun ya” paylaşımı nedeniyle tepki çekmişti. Tezcan’ın bu paylaşımı yargıya taşınmıştı. Savunma yapan Tezcan, “mesleğinin gazetecilik, yazarlık olduğunu” savunurken paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul etti. Tezcan, “kendisinden şikâyetçi olan kişilerin, işlerine gelen kısmı kesip algı oluşturmaya çalıştığını” iddia etti. Davada karar çıktı.

‘1 SAYFA DOLUSU SABIKA’

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Tezcan’ın, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ettiğini, paylaşımın ifade hürriyetinin ve eleştiri haklarının da ötesinde açıkça suç teşkil ettiğini ve hakaret suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğunu” vurgulayarak 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tezcan’ın, “sabıkalı geçmişi, suçtan önceki ve sonraki davranışları, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması” nedeniyle cezada indirime gidilmezken “1 sayfa dolusu sabıkasının bulunması ve suça yatkın kişiliği” nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılmadı ve hapis cezası ertelenmedi. İstinafın da onaylaması ile birlikte ceza kesinleşti. Ancak, cezanın 3 yılın altında olması nedeniyle Tezcan’ın cezaevine girmesi beklenmiyor.

AVUKAT DOĞAN ERKAN: SUÇU BİLEREK İŞLEDİ



Avukat Doğan Erkan, kararla ilgili, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasa’nın özel bir yasa olduğuna işaret etti. Erkan, “Atatürk aleyhine işlenen suçlarda, sanık lehine bir iyi hal uygulaması olan denetimli serbestlik imkânından faydalanılmamalı çünkü bu kanun, özel bir kanun. Sanık, bu suçu, bu kanunu bilerek işlemiştir. İnfaz kanununa göre hapis cezası olarak infaz edilmeli” dedi.

