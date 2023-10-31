Fatih'daki kadın cinayetinde skandal iddia: Polis cinayet silahını kaybetti

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:48

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:22

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yalçın Narman ile tutuksuz sanık Bahattin Narman hazır bulundu. Duruşmaya Fatma Narman'ın ailesi ile tarafların avukatları da katıldı.

POLİS TANIKLIK YAPTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Serkan E., olay yerine ilk olarak resmi ekiplerin gittiğini söyleyerek, "Resmi ekipler bir adet silah ele geçirmiş. Tam olarak emin değilim ama gri renkteydi silah. Polis muhafaza altına almıştı. Arabada bulunan siyahtı diye hatırlıyorum. Silahların renklerini tam olarak hatırlayamıyorum. Olayda 2 silah vardı. Biz arabadaki silaha el koyduk" dedi.

İfadesini sonlandıran Serkan E., duruşma salonundan ayrıldıktan sonra telefonunda silahın fotoğrafının olduğunu hatırladığı için geri dönerek arabada ele geçirilen silahın fotoğrafını heyete ve sanık Yalçın Narman'a gösterdi.

Sanık Narman kendisine gösterilen silahı inceledikten sonra "Evden çıkan silah benim değil, polisin fotoğrafını gösterdiği arabadan çıkan silah benim. Tetiği sarı olan" dedi.

"CİNAYET SİLAHI ORTADA YOK"

Şikayetçi Fatma Narman ailesinin avukatı, "Tutanakta bulunan altın sarısı silah, polisin fotoğrafını gösterdiği, arabada bulunan silahtır. Cinayet silahı ortada yok" dedi.

Sanık avukatı ise "Dosyada demek ki iki silah kaybedilmiş. Olayda müvekkilimin hatası olmadığı, delilleri koruyamayanların hatası olduğu ortaya çıktı. Bir polis olay yerinde bulunan silahı kaybedemez. Emniyetteki silahın getirilerek, polis memurunun fotoğrafını gösterdiği silah olup olmadığının tespit edilmesini istiyorum" dedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Yalçın Narman, "Ortada olan silahı polis kaybetmiştir. Bizim üstümüze atıyorlar. Olayı en başından beri anlatıyorum. 2 yıldır hapisteyim. Sıkıntılar yaşıyorum" diyerek tahliyesini talep etti. Sanık Bahattin Narman, "Bana atılan suçlamalar iftiradır" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, yazı yazılarak tutanakla polise teslim edilen namlusu değiştirilerek fişek atar hale getirilen kurusıkı tabancanın mahkemeye teslim edilmesine karar verdi. Sanık Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin de devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 24 Nisan 2022 tarihinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan bir evde şüpheli ölüm ihbarı üzerine ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Fatma Narman'ın sırt üstü, çıplak şekilde yatar vaziyette bulunduğu, bir tanesi maktulün vücudunda olmak üzere toplam 4 adet mermi çekirdeğinin bulunduğu kaydedildi. Fatma Narman'ın kocası Yalçın Narman'ın kendi dükkanında çalışan Ayşe G. ile alınan mesaj içeriklerine göre bir gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da sanığın evliliğine son vermek istediğini gösterdiği belirtildi. İddianamede, olay yerinde dört adet mermi çekirdeği bulunmasına rağmen maktul Fatma'da iki adet ateşli silah yarası olduğu, yaralanmaların da bitişik ateş mesafesinde olmadığı nedeniyle kasten bir başkası tarafından öldürüldüğü, olay yerinde sanık Yalçın ve Fatma Narman dışında kimsenin olmadığı ve sanık Yalçın Narman'ın evdeki çocuklarını aşağıya indirerek araç içerisine bıraktıktan sonra tekrar eve çıktığı belirtildi. Yalçın Narman'ın olay sonrası 112 ihbar hattını aradığı, Bahattin Narman'ın çocukları araç içine alıp bekleyerek ağabeyinin eşini öldürmesine yardım ettiği aktarıldı. Yalçın Narman'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Bahattin Narman'ın ise "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.