Fatih'te 3 katlı binada yangın paniği: Binadan atlayan 1 kişi yaralandı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 08:56

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 08:56

Ayvansaray Mahallesi Tamburacı Sokak'ta, sabah saatlerinde binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÜÇÜNCÜ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Bu sırada alevlerin tüm katları sardığını fark eden bir kişi, üçüncü kattan aşağı atladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. Sağlık ekipleri ise aşağı atlayan ve yanıkları olan kişiye ilk müdahalede bulundu.

DURUMU AĞIR

Yaralı ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erleri, binada başka kalan olma ihtimaline karşı araştırmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.