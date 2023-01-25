İstanbul'da restoranın deposunda yangın: 1 ölü

Bağcılar’da bir restoranın depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:03
İstanbul'da restoranın deposunda yangın: 1 ölü
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Sancaktepe Mahallesi’ndeki bir restoranın depo kısmında, saat 06.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre, yangını gören çevredekilerin itfaiye ekiplerine haber verdi.

KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, depoda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yangın çıkan yerde yaptıkları çalışmanın ardından tabuta alınan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.  


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