Fatih’te 4 ay önce yanan tarihi metruk bina kısmen çöktü

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 07:49

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 07:49

Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında, daha önceden boşaltılan ve belediye ekiplerinin önlem aldığı Fatih’te Derviş Ali Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı tarihi metruk binanın çatı ve orta katında kısmi olarak çökme meydana geldi.

ÇEVREDE KİMSE YOKTU

Kopan beton ve tahta parçaları Edirnekapı Parkı’nın içinde bulunan binadan çevreye dökülürken bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, bina ve çevresine demir bariyerlere koyarak önlem aldı.

Öte yandan metruk binanın geçtiğimiz kasım ayında bir yangında hasar aldığı ve çökmenin bu sebepten olabileceği iddia edildi.