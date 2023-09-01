Fatih'te 5 katlı otelin elektrik panosu yandı: Dumanlardan korkan 40 turist tahliye edildi

Fatih'te 5 katlı bir otelin giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, otelde konaklayan turistler de büyük paniğe yol açtı. Turistler, ekiplerin çalışmalarıyla bulundukları odalardan tahliye edildi.

DHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 06:50
Fatih'te 5 katlı otelin elektrik panosu yandı: Dumanlardan korkan 40 turist tahliye edildi
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Binbirdirek Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında, Klodfarer Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir otelin giriş katında bulunan elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sırada otelde konaklayan yabancı turistler dumanları görünce panikle camlara çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

40 TURİST TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri otelin üst katlarında camlarda yardım bekleyen aralarında kadın ve çocuklarında olduğu yaklaşık 40 turisti merdiven yardımıyla tahliye etti.

Ekipler otelin elektrik panosunda soğutma çalışması yaparken, tahliye edilerek dışarıda bekleyen turistler çalışmaları endişeyle izledi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otelin girişinde maddi hasar meydana geldi. 

Yangınla ilgili ilgili inceleme başlatıldı. 


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112 Acil 112 Fatih itfaiye Yangın

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