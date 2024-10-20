Fatih'te 7 katlı binada korkutan yangın!

Fatih'te 7 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih'te 7 katlı binada korkutan yangın!
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AA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 12:06

Saraç İshak Mahallesi, Mabeyinci Yokuş Sokak'ta bulunan bir apartmanın 7'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık görevlileri ambulansta müdahalede bulundu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binada soğutma çalışmaları sürüyor.


Etiketler: #Fatih #Yangın #Bina

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