İzmir'deki ikiz kulelerde yangın çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Folkart İkiz Kuleleri'nde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği öğrenildi.

İzmir'deki ikiz kulelerde yangın çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 23:18

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Folkart'ın ikiz kulelerinin A bloğunda yangın çıktığı bildirildi.

Paniğe neden olan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarıldı.

Binada bulunan vatandaşların tahliye edildiği öğrenilirken yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.



Etiketler: #Yangın #Bayraklı #ikiz kuleler

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