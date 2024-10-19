İzmir'deki ikiz kulelerde yangın çıktı
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Folkart İkiz Kuleleri'nde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği öğrenildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Folkart'ın ikiz kulelerinin A bloğunda yangın çıktığı bildirildi.
Paniğe neden olan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarıldı.
Binada bulunan vatandaşların tahliye edildiği öğrenilirken yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
Etiketler: #Yangın #Bayraklı #ikiz kuleler
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