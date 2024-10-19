İzmir'deki ikiz kulelerde yangın çıktı

Yayınlanma: 19.10.2024 - 23:18

Güncelleme: 19.10.2024 - 23:18

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Folkart'ın ikiz kulelerinin A bloğunda yangın çıktığı bildirildi.

Paniğe neden olan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarıldı.

Binada bulunan vatandaşların tahliye edildiği öğrenilirken yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.



