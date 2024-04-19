Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!

Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. Bir İETT otobüsünün diğerine arkadan çarpması sonucu yolculardan bazıları yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:44
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Kaza sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 34 HO 1308 plakalı İETT otobüsü Vatan Caddesi’nde durağa yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen 34 HO 1360 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüslerde maddi hasar meydana geldi.

Kaza sırasında yolculardan yaralananlar oldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekileri sevk edildi.


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