Fatih'te işyerine 'iade' baskını: Yumruklar havada uçuştu

Yayınlanma: 12.08.2023 - 14:45

Güncelleme: 12.08.2023 - 14:55

Olay dün öğle saatlerinde Fatih'te Mercan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre toptancılık yapan 3 kişi, aldıkları ürünü iade eden işyerine geldi. İçeride bir süre dolanan toptancılar raflardan ürün almak istedi. Ancak içerde bulunan çalışan Ahmet Fevzi engel oldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

İşyeri sahibi Osman Kartal'ı arayan Ahmet Fevzi'ye 3 kişi birden saldırmaya başladı. Toptancılar çalışanı tekme tokat darbetti. Çevreden gelen esnafın araya girmesiyle saldırganlar kaçtı. Ahmet Fevzi darp raporu aldıktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 3 kişinin ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

"YAĞMALAMAYA BAŞLADILAR"

İşyeri sahibi Osman Kartal, "Bunlarda bizim daha önce bir ticaretimiz oldu. Ticareti birkaç gün önce bitirdik bunlara ürünleri iade ettik. Bunlarda dükkanı yağmalamaya geldiler sonra burada duran arkadaşım beni aradı. 'Dükkan sahibi yok burayı bana emanet etti' demiş. O sırada telefonla konuşurken başladılar dövmeye. Ürün almaya çalıştılar dükkandan, yağmalamaya başladılar. Sonra polis geldi. Ben de hastaneye gittim arkadaşın yanına darp raporu aldık geldik. Karakola suç duyurusunda bulunduk. Bir iki saat sonra tekrar serbest bıraktılar. Mağdur durumda kaldık Adalet yerini bulsun istiyoruz. İkimizde aynı işi yapıyoruz onlardan bir kumaş aldık. Sonra anlaşamadık kumaşı geri iade ettik onlar da buna istinaden husumet oldu" dedi.