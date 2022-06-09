Fatih'te kaldırımda duran kadını minibüs ezdi

09 Haziran 2022 Perşembe, 14:03

Fatih Gedikpaşa Caddesi'ndeki önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırımda bekleyerek mağazadaki ürünleri inceleyen yabancı uyruklu B.K. adlı kadına, otomobile yol vermek isteyen kapalı kasa minibüs çarptı.

Kadının yardımına araç sürücüsü R.A. ve çevredekiler koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan R.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.