Fatih'te kaldırımda duran kadını minibüs ezdi

Fatih'te yol kenarında bekleyerek mağazadaki ürünleri inceleyen kadına minibüs çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
09 Haziran 2022 Perşembe, 14:03
Fatih'te kaldırımda duran kadını minibüs ezdi
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Fatih Gedikpaşa Caddesi'ndeki önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırımda bekleyerek mağazadaki ürünleri inceleyen yabancı uyruklu B.K. adlı kadına, otomobile yol vermek isteyen kapalı kasa minibüs çarptı.

Kadının yardımına araç sürücüsü R.A. ve çevredekiler koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan R.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Fatih Minibüs Kadın

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