Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Fatih'te uyuşturucu sattıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, operasyonda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs Cumartesi günü Fatih'de Molla Gürani ve Hırka-i Şerif mahallelerinde 2 kişinin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı.
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