Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

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Fatih'te uyuşturucu sattıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, operasyonda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 11:09

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs Cumartesi günü Fatih'de Molla Gürani ve Hırka-i Şerif mahallelerinde 2 kişinin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı.

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