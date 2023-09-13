Fatih'te katliam gibi kaza... Motosiklet İETT otobüsüne çarptı: Hamile kadın hayatını kaybetti

Fatih'te Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, İETT otobüsüne çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yasin Levent yaralanırken, yanında bulunan ve otobüsün altına savrulan 4 buçuk aylık hamile Meryem Büşra Levent(30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 07:22
Fatih'te katliam gibi kaza... Motosiklet İETT otobüsüne çarptı: Hamile kadın hayatını kaybetti
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Adnan Menderes Vatan Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında seyir halinde bulunan Yasin Levent'in kullandığı motosiklet,  önlerinde duran İETT otobüsüne çarptı.

OTOBÜSÜN ALTINA GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerek yaralanırken, motosikletin arkasında oturan ve 4 buçuk aylık hamile olduğu öğrenilen Meryem Büşra Levent, savrularak İETT otobüsünün altına girdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Hamile kadının burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


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