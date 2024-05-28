Fatih'te korkunç olay: Kadının boğazını keserek öldürdü!
Fatih'te Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu eşi Zahra Nojioua’nın boğazını bıçakla keserek öldürdü.
Olay, Fatih Yedikule’de meydana geldi. İddiaya göre, Cezayir uyruklu Zahra Nojioua (29) 2022 yılında geldiği Türkiye’de, Doğukan Uğur ile tanışarak evlendi. Evlilik sürecinde, ikili arasında sorunlar çıktı.
Son olarak dün, Doğukan Uğur ile eşi Zahra Nojioua, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından Doğukan Uğur eline aldığı bıçakla, kadının boğazını kesti. Zahra Nojioua, kanlar içersinde yere yığılırken Doğukan Uğur ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, şüpheli Doğukan Uğur’u yakalamak için çalışma başlattı.
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