Oyun salonu önündeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:25

Güncelleme: 28.05.2024 - 11:23

Bahçelievler Şirinevler’de dün saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, işyerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içerisinden uzun namlulu silahla oyun salonuna doğru ateş açmıştı.

Saldırı sonucu işyerinin önünde oturan 18 yaşındaki Eyüp Kara, başına mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Kara’nın oyun salonunda 3 gün önce işe başladığı ortaya çıkmıştı.

Olay yerinden kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalanmıştı.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobille işyerinin önüne gelen saldırganlar bir süre bekliyor.

Kapıyı açan saldırgan inecek gibi yapıyor ancak vazgeçiyor. Saldırgan ardından salona kurşun yağdırıyor.

Başına mermi isabet eden genç yere yığılıyor. Ardından saldırganlar araçla kaçıyor.