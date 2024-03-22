Fatih'te korkutan yangın
Fatih Molla Hüsrev Mahallesi'nde bir binada yangın çıktı. 3 katlı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fatih Molla Hüsrev Mahallesi'nde bir binada yangın çıktı. 3 katlı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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