Silivri'de panik anları: Kulübede çıkan yangın karavana sıçradı!

Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:31

Güncelleme: 22.03.2024 - 11:00

Mimarsinan Mahallesi Sanayi sitesinde, bir iş yerinin önünde bulunan kulübede, dün saat 14.45 sıralarında yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek, kulübenin yanında park halinde bulunan karavana sıçradı. Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı, hafif ticari araç ve karavan vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çekildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kulübeden dumanların yükselmesi ve ardından büyüyen alevler görülüyor.

Görüntülerde hafif ticari aracın ve karavanın vatandaşlar tarafından çekildiği anlar da yer alıyor.