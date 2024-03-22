Silivri'de panik anları: Kulübede çıkan yangın karavana sıçradı!

Silivri'de bir iş yerinin önündeki kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kulübenin yanında bulunan karavana sıçradı. Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:31
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Mimarsinan Mahallesi Sanayi sitesinde, bir iş yerinin önünde bulunan kulübede, dün saat 14.45 sıralarında yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek, kulübenin yanında park halinde bulunan karavana sıçradı. Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı, hafif ticari araç ve karavan vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çekildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kulübeden dumanların yükselmesi ve ardından büyüyen alevler görülüyor.

Görüntülerde hafif ticari aracın ve karavanın vatandaşlar tarafından çekildiği anlar da yer alıyor.


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